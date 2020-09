Danilo Mazzone | il consigliere comunale della Lega indagato per il braccio rotto dell’operaio

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è una Paese, una località in Veneto. Dopo una lite per questioni stradali è stato denunciato con l’accusa di lesioni gravi. A causa di uno spintone infatti Raffaele Petricciulo, operaio 54enne di Treviso, si è procurato la frattura di un. Racconta il Corriere del Veneto:, a bordosua auto, si sarebbe improvvisamente trovato davanti lo scooter guidato da Petricciuolo e, per evitare di travolgerlo, avrebbe frenato bruscamente. Una manovra improvvisa che l’aveva fatto arrabbiare e per questo aveva inveito in auto verso l’uomo dello scooter che a sua volta si sarebbe lamentato. Tra i due sarebbe nata quindi una discussione, ...