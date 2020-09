D’Amato: vaccini antinfluenzali, al lavoro con farmacie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “Stiamo lavorando anche con le farmacie per permettere la somministrazione di vaccini, ma per ora la nostra priorita’ sono i soggetti fragili. E’ stata fatta un’ordinanza di obbligo vaccinale per alcune fasce della popolazione”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo a Rainews. “Il Lazio e’ la prima regione in Italia per dosi attribuite di vaccino- ha ricordato D’Amato- e al momento ne sono state gia’ consegnate oltre 1,2 milioni”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “Stiamo lavorando anche con leper permettere la somministrazione di, ma per ora la nostra priorita’ sono i soggetti fragili. E’ stata fatta un’ordinanza di obbligo vaccinale per alcune fasce della popolazione”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo a Rainews. “Il Lazio e’ la prima regione in Italia per dosi attribuite di vaccino- ha ricordato D’Amato- e al momento ne sono state gia’ consegnate oltre 1,2 milioni”.

