Dalla Regione 5 milioni di euro per aiutare il settore autotrasporti in Sardegna (Di mercoledì 30 settembre 2020) , Visited 68 times, 68 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, aiuti e un tavolo di confronto per il… Il Charter Nautico della Gallura in ginocchio: un… Dalla Camera di Commercio ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) , Visited 68 times, 68 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, aiuti e un tavolo di confronto per il… Il Charter Nautico della Gallura in ginocchio: un…Camera di Commercio ...

andrea_cioffi : Welche sprache sprichst du? ???? In #Campania i respiratori polmonari, acquistati dalla Regione 5 mesi fa, parlano te… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi provien… - fattoquotidiano : SAN MATTEO - DIASORIN Al centro dell'inchiesta i test sierologici acquistati dalla Regione e venduti dalla multinaz… - firenzeviola_it : IND. FV., Arrivato l'ok dalla Regione per i mille al Franchi - cagliaripad : Autotrasporto, dalla Regione 5 milioni di euro per sostenere le aziende del settore -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione Dalla Regione terapia ormonali gratuite per le persone con disforia di genere Gazzetta di Parma Coronavirus, bollettino 30 settembre: 1851 positivi e 19 decessi. La situazione in Campania

I tamponi effettuati sono 105.564, oltre 15mila più di ieri. Nove persone in più nei reparti di terapia intensiva.

Fra poche ore apre il Salone Nautico numero 60

Grande attesa per l’avvio domani, giovedì 1° ottobre, della 60ma edizione del Salone Nautico a Genova, l’unico Salone Nautico in Europa nell’era dell’emergenza COVID, che si svolgerà dal 1° al 6 ottob ...

I tamponi effettuati sono 105.564, oltre 15mila più di ieri. Nove persone in più nei reparti di terapia intensiva.Grande attesa per l’avvio domani, giovedì 1° ottobre, della 60ma edizione del Salone Nautico a Genova, l’unico Salone Nautico in Europa nell’era dell’emergenza COVID, che si svolgerà dal 1° al 6 ottob ...