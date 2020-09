Dalla Francia | Diakhaby nel mirino del PSG

Leggi su alfredopedulla

Il PSG è a caccia di un difensore affidabile e secondo France football il profilo potrebbe essere quello di Mouctar(23 anni). Il centrale del Valencia in questa sessione di mercato era già stato sondato dal Fulham, in Premier League, ma non c'è stato seguito ai primi abboccamenti. Leonardo cerca anche un centrocampista e i nomi caldi sono Brozovic, Bakayoko, Jorginho e Delle Alli.