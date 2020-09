Dal 17 ottobre Immuni funzionerà anche fuori dall’Italia (Di mercoledì 30 settembre 2020) A partire dal 17 ottobre Immuni, l’app per il tracciamento dei contatti legati al COVID-19, funzionerà anche al di fuori dei confini nazionali. L'articolo Dal 17 ottobre Immuni funzionerà anche fuori dall’Italia proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 settembre 2020) A partire dal 17, l’app per il tracciamento dei contatti legati al COVID-19, funzioneràal didei confini nazionali. L'articolo Dal 17funzioneràdall’Italia proviene da TuttoAndroid.

