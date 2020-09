Da Tiziano Ferro a Tommaso Paradiso, tutti gli ospiti di I Love My Radio l’11 ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli ospiti di I Love My Radio sono finalmente ufficiali. Per la prima volta nella storia delle Radio libere, l’evento conclusivo del contest per eleggere la canzone regina delle regine andrà in onda in contemporanea su tutte le emittenti che hanno partecipato all’iniziativa. L’appuntamento è per le 21 dell’11 ottobre, data per la quale sono attese diverse performance dal vivo. Tra gli ospiti dell’evento, sono annunciati Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso. Agli artisti si aggiungeranno Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus. La serata speciale sarà condotta da Gerry Scotti con la regia di Lele ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Glidi IMysono finalmente ufficiali. Per la prima volta nella storia dellelibere, l’evento conclusivo del contest per eleggere la canzone regina delle regine andrà in onda in contemporanea su tutte le emittenti che hanno partecipato all’iniziativa. L’appuntamento è per le 21 dell’11, data per la quale sono attese diverse performance dal vivo. Tra glidell’evento, sono annunciati Elisa,, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e. Agli artisti si aggiungeranno Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus. La serata speciale sarà condotta da Gerry Scotti con la regia di Lele ...

