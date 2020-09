Da lunedì parte in Toscana la campagna antinfluenzale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un milione e mezzo di vaccini disponibili, 592mila in più rispetto all’anno scorso. Ci vorrebbe un’adesione del 70%, interessati soprattutto gli over 65 Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un milione e mezzo di vaccini disponibili, 592mila in più rispetto all’anno scorso. Ci vorrebbe un’adesione del 70%, interessati soprattutto gli over 65

sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - iltirreno : Un milione e mezzo di vaccini disponibili, 592mila in più rispetto all’anno scorso. Ci vorrebbe un’adesione del 70%… - stayfoolish4 : @sea_star_red Crescerà secondo la tua sfera di cristallo? Chi la sostiene c’era anche lunedì eppure quelle sono le… - ildododavide : Secondo quei mattacchioni dei #QAnon, questo week end ci sarà un colpo di stato mondiale da parte di #Trump, con ta… - GiuliaMazzoldi : Ognuno di noi ha un ruolo, una parte importante e irrinunciabile in questa comunità. Andiamo a votare domenica o lu… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì parte Virus, al via i test salivari per 800 mila studenti. Lunedì parte il progetto Corriere della Sera