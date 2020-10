Da iOS 14.2 nuova anticipazione su iPhone 12 ed una possibile privazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12, al punto che giorno dopo giorno trapelano anticipazioni che ci orientano sulle possibili scelte di Apple. Dopo le indiscrezioni sulla versione mini del device, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, oggi tocca concentrarsi su una possibile privazione per tutti coloro che decideranno di dare fiducia al colosso di Cupertino. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potremmo trovare nella scatola una volta acquistato il prodotto. Indizi sulla dotazione di partenza con iPhone 12 tramite iOS 14.2 A tal proposito, anticipazioni importanti e significative sono arrivate direttamente dall’aggiornamento iOS 14.2, ad oggi disponibile solo in versione beta, ma al contempo in grado di fornirci importanti spunti sugli stessi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale dei nuovi12, al punto che giorno dopo giorno trapelano anticipazioni che ci orientano sulle possibili scelte di Apple. Dopo le indiscrezioni sulla versione mini del device, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, oggi tocca concentrarsi su unaper tutti coloro che decideranno di dare fiducia al colosso di Cupertino. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potremmo trovare nella scatola una volta acquistato il prodotto. Indizi sulla dotazione di partenza con12 tramite iOS 14.2 A tal proposito, anticipazioni importanti e significative sono arrivate direttamente dall’aggiornamento iOS 14.2, ad oggi disponibile solo in versione beta, ma al contempo in grado di fornirci importanti spunti sugli stessi ...

Fino ad iOS 14, e in tutte le versioni precedenti di iOS ... e cioè che nella confezione dei nuovi smartphone non troveremo né caricabatterie né auricolari. La buona notizia è che Apple dovrebbe tirar ...

Apple ha confermato tale teoria rimuovendo l’alimentatore da 5W dalla confezione dei nuovi modelli di smartwatch. Da diversi anni su iOS è presente una dichiarazione di non responsabilità ...

