Cristina Parodi | tacco a spillo e capelli al vento | eleganza pura -FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 30 settembre 2020)divina nella sua Bergamo. Un outfit meraviglioso per una donna di classe come lei. Finalmente, dopo momenti difficili, torna a sorrideretorna a sorridere. Dopo mesi difficili, di tensione e ansia, finalmente per la giornalista è tempo di rinascere e sperare in un futuro migliore. Lo scorso inverno, l’emergenza Coronavirus ha … L'articolo proviene da YesLife.it.