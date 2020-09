Cristiano Malgioglio | “Ghali ha copiato ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ Mi dicono sia molto bravo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chesia iconico non c’è certo bisogno di scriverlo e, anche di più, lo è quando rilascia interviste come quella fatta con Rolling Stone, nella quale il paroliere non fa sconti a nessuno. A cominciare da Renato Zero che, intervistato dal Corriere della Sera, a una domanda su Achille Lauro ha risposto “io cantavo la periferia e non ero un clown”: “Su trucco e vestitistato uno dei primi, basta vedere le mie copertine di Scandalo o di Maledizione io l’amo dove Diego Dalla Palma aveva fatto dei disegni straordinari sul mio viso – ha commentato– Certo, ai tempi miei e di Renato Zero era tutto più difficile e siamo stati innovativi. Renato indossava abiti particolari, cosa che io non avrei potuto fare perché mi ...