Covid, mortalità in calo: dal 14,5% all'11,3%. Il Nord respira, il virus si sposta al Centro-Sud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mortalità in calo rispetto alla prima drammatica ondata di Covid. Se il Nord respira ora il virus colpisce il Sud. Si è ridotta la letalità di Covid-19 in Italia. E' passata dal 14,5% dei contagiati della prima ondata (fino al 16 giugno) all'11,5% attuale (dati al 24 settembre). Ma i contagi sono in forte crescita in alcune regioni del Centro e del Sud. Osservate speciali la Sardegna, la Campania, il Lazio e la Sicilia. Dove si registra un andamento preoccupante di casi. Come dimostrano gli incrementi del numero dei positivi dal 16 giugno al 24 settembre, più elevati rispetto al resto delle regioni italiane. Covid, casi in aumento al Centro e al Sud Nelle quattro regioni ...

