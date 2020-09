Covid, letalità in calo in Italia: virus corre al Sud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Si è ridotta la letalità di Covid-19 in Italia: è passata dal 14,5% dei contagiati della prima ondata (fino al 16 giugno) all'11,5% attuale (dati al 24 settembre). Ma i contagi sono in forte crescita specie in alcune regioni 'osservate speciali': Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia sono le regioni che stanno sperimentando un andamento preoccupante dei contagi, come dimostrano gli incrementi del numero dei positivi dal 16 giugno al 24 settembre, più elevati rispetto al resto delle regioni Italiane, +154,2% (positivi passati da 1.365 a 3.471 nel periodo considerato), +140,7% (positivi passati da 4.613 a 11.102 ), +90,8% (da 7.967 a 15.205) e +83,8% (da 3.460 a 6.359) rispettivamente. E' quanto emerge dall'aggiornamento al 24 settembre dei dati relativi all'emergenza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Si è ridotta la letalità di-19 in: è passata dal 14,5% dei contagiati della prima ondata (fino al 16 giugno) all'11,5% attuale (dati al 24 settembre). Ma i contagi sono in forte crescita specie in alcune regioni 'osservate speciali': Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia sono le regioni che stanno sperimentando un andamento preoccupante dei contagi, come dimostrano gli incrementi del numero dei positivi dal 16 giugno al 24 settembre, più elevati rispetto al resto delle regionine, +154,2% (positivi passati da 1.365 a 3.471 nel periodo considerato), +140,7% (positivi passati da 4.613 a 11.102 ), +90,8% (da 7.967 a 15.205) e +83,8% (da 3.460 a 6.359) rispettivamente. E' quanto emerge dall'aggiornamento al 24 settembre dei dati relativi all'emergenza ...

