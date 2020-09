Covid Italia, contagi in aumento al Sud: in Campania positivi in crescita del 154,2% (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è ridotta la letalità del Covid-19: se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su cento oggi ne muoiono circa 12. Ma i contagi da coronavirus sono in forte crescita soprattutto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è ridotta la letalità del-19: se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su cento oggi ne muoiono circa 12. Ma ida coronavirus sono in fortesoprattutto...

fattoquotidiano : Covid, Merkel consiglia ai tedeschi di fare le vacanze in Italia: ‘Agiscono con grande cautela’ - robertosaviano : I migranti portano il Covid in Italia? Balle. La prima parte (di 3) del mio intervento di ieri a @chetempochefa in… - pietroraffa : ??++ ANSA: Gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non… - micheladania : RT @PaolaPisano_Min: Un’idea da apprezzare del Direttore de @ilfoglio_it per Immuni, app che tutela la privacy e che il Dipartimento ha for… - cange61 : RT @matteosalvinimi: La Lega è pronta a mettere in squadra le proprie migliori energie anche per i prossimi 5 anni per difendere e rilancia… -