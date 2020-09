Covid Italia, bollettino oggi 30 settembre: 1.851 nuovi casi, 19 morti. Lazio e Campania, è ancora boom di contagi (Di mercoledì 30 settembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi, mercoledì 30 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 settembre 2020) La situazioneinin base aldi, mercoledì 302020. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono...

fattoquotidiano : Covid, Merkel consiglia ai tedeschi di fare le vacanze in Italia: ‘Agiscono con grande cautela’ - matteosalvinimi : La Lega è pronta a mettere in squadra le proprie migliori energie anche per i prossimi 5 anni per difendere e rilan… - robertosaviano : I migranti portano il Covid in Italia? Balle. La prima parte (di 3) del mio intervento di ieri a @chetempochefa in… - VenezianiLorena : @Tonia83971674 @redazioneiene Concordo in pieno con te, lo sanno che Can è amatissimo in Italia, se non c'era il co… - RaiNews : I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia -