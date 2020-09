Covid-19, ultime notizie – Francia, oltre 12 mila nuovi contagi in 24 ore. Regno Unito, prorogata la legislazione d’emergenza per altri sei mesi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i nuovi contagi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus in Lombardia, stabili i nuovi positivi (+201) e i decessi (4) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 30 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 33,7 milioni i casi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i: +1.851 (ieri +1.648) con 15tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus in Lombardia, stabili ipositivi (+201) e i decessi (4) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 30 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, seidi «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 33,7 milioni i casi di ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia oltre 12mila casi nelle ultime 24 ore #covid - RaiNews : #Covid nel Regno Unito di nuovo oltre 7mila contagi in un giorno. Il premier Johnson difende le restrizioni estese… - davidealgebris : Per 295 Parlamentari del M5S eletti ultime elezioni, Italia ha perso 1,2 millioni di posti di lavoro con loro al Go… - Dome689 : RT @Open_gol: L'idrossiclorochina non è più efficace di un placebo nel contrastare l'infezione Covid-19. Lo rivela uno studio dell'Universi… - grillotalpa : RT @Open_gol: L'idrossiclorochina non è più efficace di un placebo nel contrastare l'infezione Covid-19. Lo rivela uno studio dell'Universi… -