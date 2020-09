Covid-19, Ricciardi: “Nuovo lockdown in Italia? Se saremo bravi non ne avremo bisogno” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. Questo il giudizio di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla pandemia di Covid-19. “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. È stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo – ha proseguito Ricciardi in un’intervista alla Stampa – Tutte le città e le regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna. La Francia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “La Francia avrà bisogno deltotale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. Questo il giudizio di Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla pandemia di-19. “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. È stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo – ha proseguitoin un’intervista alla Stampa – Tutte le città e le regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna. La Francia ...

ilsussidiario : RT @ilsussidiario: 'L’epidemia di #COVID__19 in #Italia cresce lentamente, ma il #Sud deve aumentare controlli e rigore. Soglia di allarme… - ilsussidiario : 'L’epidemia di #COVID__19 in #Italia cresce lentamente, ma il #Sud deve aumentare controlli e rigore. Soglia di all… - infoitsalute : COVID/ Ricciardi: Sud a rischio serve il 50% di italiani vaccinati contro l'influenza - JPressitalia : Covid,Ricciardi: “No apertura a migliaia di persone stadi” - rosydandrea1 : RT @AStramezzi: @IFarcela Sei sempre disinformato! La vendono anche in Italia, da decenni, ma l’AIFA ne ha vietato la prescrizione per i ma… -