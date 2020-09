Covid-19, più guariti che nuovi contagiati nel Sannio: il bollettino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono sei i nuovi contagiati da Covid-19 e sette i guariti nelle ultime 24 ore nel Sannio. A renderlo noto è il bollettino aggiornato dell’Asl che parla di 133 casi totali di cui 124 a domicilio e 9 ricoverati al San Pio. Il totale dei guariti dall’inizio della seconda ondata si attesta a 60 unità. Il comune più colpito resta quello di Benevento con 47 casi (4 ricoveri) seguito da Montesarchio con 16 casi. L'articolo Covid-19, più guariti che nuovi contagiati nel Sannio: il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono sei ida-19 e sette inelle ultime 24 ore nel. A renderlo noto è ilaggiornato dell’Asl che parla di 133 casi totali di cui 124 a domicilio e 9 ricoverati al San Pio. Il totale deidall’inizio della seconda ondata si attesta a 60 unità. Il comune più colpito resta quello di Benevento con 47 casi (4 ricoveri) seguito da Montesarchio con 16 casi. L'articolo-19, piùchenel: ilproviene da Anteprima24.it.

