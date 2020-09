Covid, 1851 nuovi casi e 19 morti. Il virus corre in Campania, Lazio e Lombardia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 1.851 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 19 morti, che portano il totale a 35.894 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 105.564 tamponi. Le persone ricoverate sono 3.327 (+8), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 280, con un incremento di 9 unità. Nessuna regione è a zero contagi: i numeri più alti in Campania (287), Lazio (210) e Lombardia (201). Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi-guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704. Covid, in Campania 287 casi Sono 287 i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 1.851 idiin Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 19, che portano il totale a 35.894 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 105.564 tamponi. Le persone ricoverate sono 3.327 (+8), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 280, con un incremento di 9 unità. Nessuna regione è a zero contagi: i numeri più alti in(287),(210) e(201). Sono 1.198 i guariti dal-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi-guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704., in287Sono 287 i ...

