Così il Covid-19 ha ridotto il fenomeno della “migrazione sanitaria” verso la Lombardia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra i molteplici effetti deleteri del Covid-19 c’è anche l’interruzione di percorsi terapeutici relativi ad altre patologie, a causa delle restrizioni imposte per contenere i contagi. Un impatto decisamente rilevante si è avuto sul fenomeno della migrazione sanitaria, termine che descrive in maniera più efficace rispetto al pur diffuso “turismo sanitario” la situazione di quei pazienti che giungevano in Lombardia per sottoporsi alle cure di cui avevano bisogno. A fotografare la situazione è la Onlus A Casa Lontani da Casa, che offre un servizio gratuito di ricerca di alloggi, all’interno di un network solidale di 50 realtà del Terzo Settore dedicate all’accoglienza dei malati che giungono in Lombardia. Prima della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra i molteplici effetti deleteri del-19 c’è anche l’interruzione di percorsi terapeutici relativi ad altre patologie, a causa delle restrizioni imposte per contenere i contagi. Un impatto decisamente rilevante si è avuto sulmigrazione sanitaria, termine che descrive in maniera più efficace rispetto al pur diffuso “turismo sanitario” la situazione di quei pazienti che giungevano inper sottoporsi alle cure di cui avevano bisogno. A fotografare la situazione è la Onlus A Casa Lontani da Casa, che offre un servizio gratuito di ricerca di alloggi, all’interno di un network solidale di 50 realtà del Terzo Settore dedicate all’accoglienza dei malati che giungono in. Prima...

