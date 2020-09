Cosa succederà ora che il presidente della Catalogna è stato destituito dal tribunale spagnolo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un presidente destituito, sentenze della magistratura a scandire la vita politica, tumulti nelle strade e intervento energico della polizia: ai catalani questo autunno sembrerà tutto un déjà-vu. Gli ultimi mesi del 2020 a Barcellona e dintorni si preannunciano tesi come negli anni scorsi, dopo che il tribunale Supremo spagnolo ha inabilitato Quim Torra, il numero uno della Generalitat. Dopo Puigdemont, un altro presidente destituitoCome accadde tre anni fa, la Catalogna si ritrova dall’oggi al domani senza presidente. Le circostanze però sono molto diverse. Nell’ottobre 2017 Carles Puigdemont fu destituito dopo aver dichiarato ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un, sentenzemagistratura a scandire la vita politica, tumulti nelle strade e intervento energicopolizia: ai catalani questo autunno sembrerà tutto un déjà-vu. Gli ultimi mesi del 2020 a Barcellona e dintorni si preannunciano tesi come negli anni scorsi, dopo che ilSupremoha inabilitato Quim Torra, il numero unoGeneralitat. Dopo Puigdemont, un altroCome accadde tre anni fa, lasi ritrova dall’oggi al domani senza. Le circostanze però sono molto diverse. Nell’ottobre 2017 Carles Puigdemont fudopo aver dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succederà Cosa succederà ora che il presidente della Catalogna è stato destituito dal tribunale spagnolo Linkiesta.it