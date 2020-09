Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 settembre (Di mercoledì 30 settembre 2020) I numeri coronavirus 30 settembre mostrano un ulteriore incremento dei contagi nella giornata di oggi, seguito – tuttavia – anche da un leggero aumento dei tamponi effettuati rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, il ministero della Salute registra +1.851 nuovi casi e un numero di decessi pari a 19. Con i dati di oggi aggregati rispetto a quelli degli scorsi giorni, i numeri della pandemia in Italia salgono a 314.861 casi totali e a 35.894 decessi totali. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 29 settembre, cosa c’è di positivo e di negativo Numeri coronavirus 30 settembre, cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) I numeri30mostrano un ulteriore incremento dei contagi nella giornata di oggi, seguito – tuttavia – anche da un leggero aumento dei tamponi effettuati rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, il ministero della Salute registra +1.851 nuovi casi e un numero di decessi pari a 19. Con idi oggi aggregati rispetto a quelli degli scorsi giorni, i numeri della pandemia in Italia salgono a 314.861 casi totali e a 35.894 decessi totali. LEGGI ANCHE > Numeri29c’è die diNumeri30c’è di ...

