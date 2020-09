Correa | «Contro l’Atalanta è sempre una battaglia Il gol in finale di Coppa Italia…»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Joaquinha parlato a poche ore dall’inizio del matchl’Atalanta. Le dichiarazioni dell’argentino Poche ore dividono Lazio ed Atalanta. Un match che, nel corso delle stagioni, ha acquisitopiù fascino grazie alla qualità espressa in campo dalle due squadre e al temperamento dei due allenatori. Tra i protagonisti c’è stato, e ci sarà, Joaquinintervistato per il Match Program diffuso dal sito ufficiale. Ecco l’intervista integrale: PASSATA STAGIONE – «Lo scorso anno, quando ho segnatol’Atalanta, ho provato una sensazione bellissima. Nell’intervallo avevamo parlato molto perché eravamo sotto di tre reti: siamo riusciti a pareggiare ed abbiamo continuato ...

ProfidiAndrea : ?? #Lazio, Luiz Felipe ancora out: ecco l'undici titolare contro l'Atalanta XI: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; La… - pasqualinipatri : Lazio-Atalanta, Correa: “Contro l’Atalanta è sempre una battaglia. Il gol all’Olimpico dello scorso anno il più imp… - laziopress : Lazio-Atalanta, Correa: “Contro l’Atalanta è sempre una battaglia. Il gol all’Olimpico dello scorso anno il più imp… - LALAZIOMIA : Lazio-Atalanta, Correa: “Contro l’Atalanta è sempre una battaglia. Il gol all’Olimpico dello scorso anno il più imp… - sportli26181512 : Suarez strepitoso: doppietta e l'Atletico vince 6-1. Barcellona, esordio col botto: L'attaccante uruguaiano entra a… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa Contro

PAIDEIA - Gabriel Pereira e Muriqi arrivati in clinica per le visite mediche - FT&VD. Calciomercato Lazio, Queiros è un'opportunità: ma la società smentisce trattative. TORNA ALLA HOME Quel secondo te ...Il Tucu presenta il big match dell’Olimpico ed è pronto a segnare ancora ai nerazzurri: “La rete più importante quella siglata lo scorso anno in campionato” ...