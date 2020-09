Coronavirus | Zampa | La Serie A va sospesa

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - "I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato diA deve essere sospeso" . Così il sottosegretario alla Salute, Sandraa The Breakfast Club su Radio Capital ...

Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa a “The Breakfast Club” su Radio Capital, dopo la positività di ben 14 tesserati al Genoa. “Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che ...TORINO - La Serie A trema dopo i 14 casi di positività in casa Genoa. Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha commentato la vicenda ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital, ...