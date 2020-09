Coronavirus, vescovo Caserta positivo e ricoverato in ospedale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise è risultato positivo al Coronavirus, ed è stato ricoverato all’ospedale di Caserta. D’Alise ha accusato ieri alcune linee di febbre, così è andato on ospedale dove gli è stato praticato il tampone. Le sue condizioni sono comunque buone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldiGiovanni D’Alise è risultatoal, ed è statoall’di. D’Alise ha accusato ieri alcune linee di febbre, così è andato ondove gli è stato praticato il tampone. Le sue condizioni sono comunque buone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

