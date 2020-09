Coronavirus, tutti negativi i tamponi dei giocatori del Napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) NAPOLI – Sono tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri ai giocatori del Napoli Calcio. La societa’ lo ha annunciato questo pomeriggio attraverso un tweet. I calciatori erano in attesa del primo test dopo la riscontrata positivita’ al Covid-19 di 10 giocatori del Genoa, squadra affrontata dagli azzurri nella partita di domenica scorsa. Previsti per domani, al centro sportivo di Castel Volturno, ulteriori tamponi a cui si sottoporranno gli atleti per confermare o meno l’esito dei primi esami. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) NAPOLI – Sono tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri ai giocatori del Napoli Calcio. La societa’ lo ha annunciato questo pomeriggio attraverso un tweet. I calciatori erano in attesa del primo test dopo la riscontrata positivita’ al Covid-19 di 10 giocatori del Genoa, squadra affrontata dagli azzurri nella partita di domenica scorsa. Previsti per domani, al centro sportivo di Castel Volturno, ulteriori tamponi a cui si sottoporranno gli atleti per confermare o meno l’esito dei primi esami.

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - Internazionale : Questo nuovo coronavirus colpisce tutti, ma non in maniera equa. I ricchi riescono a passare indenni lo shock econo… - Affaritaliani : Coronavirus, Bill Gates insiste col vaccino: “Datelo a tutti o sarà disastro” - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Ssc Napoli comunica: tutti negativi in squadra, domani altro giro di tamponi #forzanapolisempre… - Marco562017 : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutti Coronavirus, tutti i dati in crescita: due vittime entrambe nelle ultime 24 ore, 100 contagiati in più La Repubblica Phev, caratteristiche e istruzioni per l'uso

Non tutti gli automobilisti, però ... Nei primi otto mesi del 2020, nonostante l’emergenza Covid-19, ne sono state immatricolate in Italia 5.473 unità, contro le 2.022 dello stesso periodo del 2019 ...

Emergenza Covid. Si apre la Commissione d’inchiesta in Regione

Prima riunione in Regione per la commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Dodici mesi per valutare l'attività della Regione nei mesi della pandemia ...

Non tutti gli automobilisti, però ... Nei primi otto mesi del 2020, nonostante l’emergenza Covid-19, ne sono state immatricolate in Italia 5.473 unità, contro le 2.022 dello stesso periodo del 2019 ...Prima riunione in Regione per la commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Dodici mesi per valutare l'attività della Regione nei mesi della pandemia ...