Coronavirus, tre città francesi a rischio lockdown: Parigi, Lione e Lille vicine alla soglia di «massima allerta» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreSiamo lontani dai picchi di settimana scorsa, quando in Francia venivano registrati almeno 13 mila nuovi casi positivi al giorno, ma rispetto all’Italia il dato quotidiano sui contagi – anche al netto del numero di tamponi – resta preoccupante. Se lunedì i nuovi casi di Coronavirus erano 4.070 (cifra viziata dalle difficoltà di afflusso dei dati da tutto il Paese durante il fine settimana), martedì sono tornati a salire: 8.051 in 24 ore. Chi sminuisce la gravità dell’emergenza deve fare i conti con l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva – erano 1.204 martedì, con un incremento di 40 casi in 24 ore. Un confronto con l’Italia è utile: stando ai dati di ieri nel nostro Paese sono 271 le persone ricoverate in terapia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreSiamo lontani dai picchi di settimana scorsa, quando in Francia venivano registrati almeno 13 mila nuovi casi positivi al giorno, ma rispetto all’Italia il dato quotidiano sui contagi – anche al netto del numero di tamponi – resta preoccupante. Se lunedì i nuovi casi dierano 4.070 (cifra viziata dalle difficoltà di afflusso dei dati da tutto il Paese durante il fine settimana), martedì sono tornati a salire: 8.051 in 24 ore. Chi sminuisce la gravità dell’emergenza deve fare i conti con l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva – erano 1.204 martedì, con un incremento di 40 casi in 24 ore. Un confronto con l’Italia è utile: stando ai dati di ieri nel nostro Paese sono 271 le persone ricoverate in terapia ...

RaiNews : Secondo i dati della Johns Hopkins University., nell'ultima settimana, quasi una nuova infezione su tre e un decess… - LSmascherato : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… - LSmascherato : Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #coronavirus - MaxRibaudo : RT @FranceskoNew: Altre chiusure di scuole in #Calabria per #COVID19 #covid19aScuola #scuolainsicura ?? - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, in Francia l’immunità collettiva è un traguardo lontano: Lo rivela uno studio sierologico che ha… -