Coronavirus Sicilia | il bollettino del 30 settembre 2020 | sono 170 i nuovi casi | Palermo la provincia più colpita

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilrelativo aicontagi daindatato 30registra dati piuttosto preoccupanti.170 infatti idi positività nell'isola per un totale di 7.118 soggetti che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia. Sui 6.645 tamponi processati nelle ultime 24 ore c'è una percentuale di positivi pari al 2,55%. Ben 90 i pazienti guariti per un computo complessivo di 3.941. Purtroppo un'altra vittima da segnalare nel capoluogono. Ladiè quella attualmente con una maggiore densità dipositivi in, 74 nelle ultime 24 ore.Ecco l'esatta ripartizione dei ...

Sono 170 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.866 gli attuali positivi e a 320 i ricoverati in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e 301 in regime di ricovero ...Relatori saranno: Teresa Di Fresco, già vicepresidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia; Concetto Mannisi ... di notizie molto spesso martellanti (come per l’emergenza coronavirus che terrorizza ...