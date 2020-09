Coronavirus, scienziati studiano spray nasale per prevenire il contagio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Team di studiosi mette a punto uno spray nasale capace ti potenziare la risposta immunitaria e prevenire il contagio da Coronavirus Un team di ricercatori della Porton Down della Public Health England ha messo a punto un particolare spray nasale capace di prevenire il contagio da Coronavirus se applicato settimanalmente. La ricerca, pubblicata sul sito open access bioRxiv, potrebbe costituire ottimo mezzo per contrastare il diffondersi del Sars-CoV-2 in attesa di un vaccino ufficiale e definitivo. Seppur con le dovute cautele e consci che una ricerca scientifica necessita di mesi prima di essere validata, è possibile affermare che i primi risultati ottenuti sono incoraggianti. Come funziona lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Team di studiosi mette a punto unocapace ti potenziare la risposta immunitaria eildaUn team di ricercatori della Porton Down della Public Health England ha messo a punto un particolarecapace diildase applicato settimanalmente. La ricerca, pubblicata sul sito open access bioRxiv, potrebbe costituire ottimo mezzo per contrastare il diffondersi del Sars-CoV-2 in attesa di un vaccino ufficiale e definitivo. Seppur con le dovute cautele e consci che una ricerca scientifica necessita di mesi prima di essere validata, è possibile affermare che i primi risultati ottenuti sono incoraggianti. Come funziona lo ...

