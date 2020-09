Coronavirus: Pierpaolo Sileri esclude la proroga dello stato di emergenza, "per ora" (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il governo non ha intenzione di prorogare lo stato di emergenza, per il momento. Ad assicurarlo è il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri: "Al momento direi di no", risponde dallo studio di Agorà, su Rai 3. "E' chiaro che valuteremo l'andamento, nei prossimi giorni, dei numeri dell'epidemia ma non credo avremo un incremento tale di casi" da dover prorogare lo stato di emergenza. "Io dubito che potremo avere un vaccino disponibile entro fine anno, probabilmente il prossimo anno", aggiunge il viceministro. E "prima di poter arrivare però a un'immunità di gregge, servirà secondo me piu di un anno e mezzo, a patto che il vaccino sia disponibile dall'inizio del 2021". "Il vaccino però - ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il governo non ha intenzione dire lodi, per il momento. Ad assicurarlo è il vice ministro della Salute,: "Al momento direi di no", risponde dallo studio di Agorà, su Rai 3. "E' chiaro che valuteremo l'andamento, nei prossimi giorni, dei numeri dell'epidemia ma non credo avremo un incremento tale di casi" da doverre lodi. "Io dubito che potremo avere un vaccino disponibile entro fine anno, probabilmente il prossimo anno", aggiunge il viceministro. E "prima di poter arrivare però a un'immunità di gregge, servirà secondo me piu di un anno e mezzo, a patto che il vaccino sia disponibile dall'inizio del 2021". "Il vaccino però - ha ...

