Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 10.000 tamponi e 210 nuovi casi. D'Amato: 'Mantenere alta l'attenzione' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Su oltre 10.000 tamponi sono 210 i nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore. 106 i guariti, 110 casi a Roma su 210 e cinque decessi. "Diminuiscono i casi con mille tamponi in più. Mantenere alta l'attenzione. Da giugno triplicato il tasso dei testati, dimezzata la letalità e mortalità inferiore quattro volte la media nazionale (dati osservatorio nazionale sulla salute delle regioni)" – commenta l'assessore D'Amato. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un ...

