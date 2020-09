Coronavirus, nuovo decesso in Sardegna: si tratta di un 78enne (Di mercoledì 30 settembre 2020) , Visited 57 times, 76 visits today, Notizie Simili: Accoltella al ventre un 46enne, fermato il presunto… Coronavirus, aumentano i posti delle terapie… In Sardegna un decesso e 66 nuovi ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) , Visited 57 times, 76 visits today, Notizie Simili: Accoltella al ventre un 46enne, fermato il presunto…, aumentano i posti delle terapie… Inune 66 nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo picco di casi in Sardegna, 82, e un morto Agenzia ANSA Il virus è meno letale ma in 4 regioni del centro-sud è boom di positivi

Il virus è meno letale, dice l’Osservatorio nazionale sulla Salute, ma in quattro regioni, tutte del centro-sud, l’incremento dei positivi è preoccupante. Secondo l’Osservatorio coordinato da Walter R ...

63 casi in più a Verona

Sono 696 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 63 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di mercoledì 30 settemb ...

