Coronavirus Merkel | «Non fate viaggi in Paesi Ue a rischio ma andate in Italia | lì c’è cautela»

Ha identificato l'Italia come una delle mete 'sicure' in materia di Coronavirus Angela Merkel: la cancelliera tedesca si è espressa positivamente sulle misure adottate dal Belpaese. Considerando il rientro dei turisti dalle vacanze come una delle cause maggiori nell'aumento dei contagi, la Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone 'calde' per il Covid, indicando – al contempo – l'Italia come una delle mete possibili in quanto "non a rischio". "In Europa – ha affermato la cancelliera – ci sono molte zone a rischio, sarebbe poco indicato andarci per le vacanze. Si può viaggiare in Germania e in zone europee non ...

