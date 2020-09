Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 70mila nuovi contagi tra USA e Brasile (Di mercoledì 30 settembre 2020) Hanno raggiunto quota 33.560.877 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.006.564, mentre le guarigioni sono 23.297.593. Gli Stati Uniti registrano in totale 7.190.230 casi confermati di Coronavirus e 205.986 decessi, secondo la JHU: si riportano dunque circa 39mila e oltre 800 nuovi decessi rispetto al giorno precedente. New York non è più lo Stato con il maggior numero di infezioni, ma è ancora il più colpito in termini di decessi (33.144), più del Perù, della Francia o della Spagna. Solo a New York sono morte 23.814 persone. Il Brasile ha registrato 863 morti per Covid-19 nelle ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Hanno raggiunto quota 33.560.877 itotali dinel: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.006.564, mentre le guarigioni sono 23.297.593. Gli Stati Uniti registrano in totale 7.190.230 casi confermati die 205.986 decessi, secondo la JHU: si riportano dunque circa 39mila e800decessi rispetto al giorno precedente. New York non è più lo Stato con il maggior numero di infezioni, ma è ancora il più colpito in termini di decessi (33.144), più del Perù, della Francia o della Spagna. Solo a New York sono morte 23.814 persone. Ilha registrato 863 morti per Covid-19 nelle ...

superati 360 mila casi con 5.193 decessi - In Bangladesh sono stati registrati 1.407 nuovi casi di coronavirus e 32 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi ...

Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all’estero in zone a rischio per il Coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l’Italia come una meta possibile, perché non a rischio, segnalando fra l ...

