Coronavirus: la Waterloo dei Tamponi. Intervista al Prof. Bassetti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, partendo dal caso Genoa, con 11 calciatori trovati positivi, fa il punto sulla pandemia. Meglio usare le mascherine ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, partendo dal caso Genoa, con 11 calciatori trovati positivi, fa il punto sulla pandemia. Meglio usare le mascherine ...

Ninodangelo27 : RT @Cartabellotta: #tampone #coronavirus: ??possibile falso negativo nei primi gg dal contagio ??impossibile falso positivo ??gold standard d… - giupina70 : RT @MMmarco0: La Waterloo del Dott. Bassetti è stata il 26 febbraio 2020 quando disse 'non si muore di coronavirus, non c'è un emergenza'. - mgrazia1961 : RT @MMmarco0: La Waterloo del Dott. Bassetti è stata il 26 febbraio 2020 quando disse 'non si muore di coronavirus, non c'è un emergenza'. - bluebird19473 : Cosa dice dottor @FabioFranchi1 ? Cominciamo a sperare che che qualcuno sia stanco di reggere la farsa? Coronavirus… - cicciabu60 : RT @Cartabellotta: #tampone #coronavirus: ??possibile falso negativo nei primi gg dal contagio ??impossibile falso positivo ??gold standard d… -