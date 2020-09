Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 settembre: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 30 settembre 2020. È di 51.263 persone attualmente positive (+633), 35.894 morti (+19), 227.704 guariti (+1.198), per un totale di 314.861 casi (+1.851), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 51.263 pazienti attualmente positivi, 3.047 sono ricoverati con sintomi (-1), 280 sono in terapia intensiva (+9) e 47.936 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, mercoledì 302020. È di 51.263 persone attualmente positive (+633), 35.894(+19), 227.704(+1.198), per un totale di 314.861 casi (+1.851), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 51.263 pazienti attualmente positivi, 3.047 sono ricoverati con sintomi (-1), 280 sono in terapia intensiva (+9) e 47.936 sono invece in isolamento ...

