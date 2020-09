Coronavirus Italia: 1.851 nuovi positivi, 19 morti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lo scossone nel mondo del calcio con 14 calciatori del Genoa risultati positivi al Covid-19, scattate oggi le misure di sicurezza anche a Palazzo Madama. Si tratta di misure del tutto precauzionali messe in atto dopo due senatori del Movimento 5 Stelle risultati positivi al Coronavirus. Continua ad essere in crescita, giorno dopo giorno, il numero delle persone che risultano essere positive al Covid-19 in Italia: oltre 1800 i nuovi casi registrati oggi. Tutti i dati aggiornati nel bollettino del 30 settembre. Coronavirus, in aumento i nuovi casi in Italia: il bollettino del 30 settembre Dai 1.648 casi registrati nella giornata di ieri, crescono ancora i positivi in Italia al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lo scossone nel mondo del calcio con 14 calciatori del Genoa risultatial Covid-19, scattate oggi le misure di sicurezza anche a Palazzo Madama. Si tratta di misure del tutto precauzionali messe in atto dopo due senatori del Movimento 5 Stelle risultatial. Continua ad essere in crescita, giorno dopo giorno, il numero delle persone che risultano essere positive al Covid-19 in: oltre 1800 icasi registrati oggi. Tutti i dati aggiornati nel bollettino del 30 settembre., in aumento icasi in: il bollettino del 30 settembre Dai 1.648 casi registrati nella giornata di ieri, crescono ancora iinal ...

