Coronavirus, "isolati due anticorpi umani in grado di bloccare il virus". Lo studio su Science e il contributo italiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) anticorpi. Sono mesi che gli scienziati indicano la via della terapia, in attesa di un vaccino, per arginare Sars Cov 2. E gli studi di laboratori cominciano a portare i primi promettenti risultati. Sono stati scoperti due super anticorpi che bloccano l'ingresso del Coronavirus nelle cellule: agiscono con meccanismi leggermente diversi fra loro e se somministrati in piccole dosi, singolarmente o insieme, riescono a prevenire l'infezione nei topi. Il risultato, che apre la strada a nuove terapie basate su cocktail di anticorpi (utili anche contro i virus mutanti), è pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall'Università di Washington, a cui hanno partecipato anche Massimo Galli, Agostino Riva e Arianna Gabrieli dell'Ospedale Sacco di Milano.

