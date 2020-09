Coronavirus: in Spagna 3.897 nuovi casi e 177 morti (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA, 30 SET - In Spagna sono 3.897 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 1.586 solo a Madrid. Lo riferisce La Vanguardia. Sono stati registrati 177 altri morti, che vanno a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA, 30 SET - Insono 3.897 idi Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 1.586 solo a Madrid. Lo riferisce La Vanguardia. Sono stati registrati 177 altri, che vanno a ...

