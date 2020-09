Coronavirus, il virologo Silvestri: “Super anticorpi armi importanti, il virus ha i giorni contati” (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ “una bella notizia” lo studio internazionale sui 2 anticorpi super potenti contro Sars-Cov-2, “uno studio molto importante, con una lunga lista di autori, a cui hanno collaborato anche colleghi italiani dell’ospedale Sacco di Milano“. E’ il commento di Guido Silvestri, virologo all’Emory University di Atlanta, in una diretta Facebook su ‘Pillole di ottimismo’. I due anticorpi sono “in grado di neutralizzare il virus bloccando il legame fra la proteina Spike, che ne forma la corona, e il recettore sulla superficie della cellula che viene infettata. Bloccando questa interazione, il virus non ha più un posto dove andare e si impedisce l’infezione“, spiega. Questo è uno dei filoni di ricerca ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ “una bella notizia” lo studio internazionale sui 2super potenti contro Sars-Cov-2, “uno studio molto importante, con una lunga lista di autori, a cui hanno collaborato anche colleghi italiani dell’ospedale Sacco di Milano“. E’ il commento di Guidoall’Emory University di Atlanta, in una diretta Facebook su ‘Pillole di ottimismo’. I duesono “in grado di neutralizzare ilbloccando il legame fra la proteina Spike, che ne forma la corona, e il recettore sulla superficie della cellula che viene infettata. Bloccando questa interazione, ilnon ha più un posto dove andare e si impedisce l’infezione“, spiega. Questo è uno dei filoni di ricerca ...

Mariang15709842 : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… - Letargo6 : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… - MartaniRiccardo : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… - ValentinaPremo3 : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… - EOrtobelli : RT @LSmascherato: Il virologo, l'economista, l'astrologo sono tre professioni che hanno in comune l' inclinazione a diffondere cazzate. #c… -