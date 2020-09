Coronavirus, il sindaco di Spoleto preoccupato per i nuovi contagi: 'Chiudo le aree gioco e le strutture ludiche interne ai parchi' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 29 settembre: 23 nuovi positivi e un nuovo ricovero in ospedale 29 settembre 2020 Coronavirus in Umbria, la mappa al 29 settembre: tutti i dati comune per ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 30 settembre 2020)in Umbria, il bollettino del 29 settembre: 23positivi e un nuovo ricovero in ospedale 29 settembre 2020in Umbria, la mappa al 29 settembre: tutti i dati comune per ...

rep_palermo : Coronavirus, allarme del sindaco di Carini: 'Elezioni a rischio' [aggiornamento delle 16:57] - ACiavula : Coronavirus, preoccupa la situazione in un paese del vibonese. Sindaco chiude le scuole - Ciavula: - Cactus543 : #coronavirus Di Maio abbraccia una candidata sindaco. Ma non era vietato? - ViviCampania : Coronavirus, il Sindaco Giuseppe Vozza: “È necessario tenere alta la guardia” - - NuovoSud : Coronavirus, il sindaco di Catanzaro sospende per 3 giorni le attività del mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, video-messaggio del sindaco di Matelica: "Abbiamo 3 casi positivi" Picchio News Coronavirus, cinque nuovi casi a Montella: chiudono scuole, palestre e parchi pubblici

E’ quanto previsto a Montella dal sindaco Rizieri Buonopane a seguito dei nuovi casi di positività al Covid-19 nel borgo altirpino. Cinque i nuovi casi comunicati oggi dall’Asl di Avellino, da qui la ...

Coronavirus: a Ladispoli positivi due studenti del Di Vittorio

“La Asl Rm4 ci ha da poco comunicato che due studenti dell’Istituto Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli sono risultati positivi al Covid 19”. Così il sindaco, Alessandro Grando. “I protocolli sanitari ...

E’ quanto previsto a Montella dal sindaco Rizieri Buonopane a seguito dei nuovi casi di positività al Covid-19 nel borgo altirpino. Cinque i nuovi casi comunicati oggi dall’Asl di Avellino, da qui la ...“La Asl Rm4 ci ha da poco comunicato che due studenti dell’Istituto Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli sono risultati positivi al Covid 19”. Così il sindaco, Alessandro Grando. “I protocolli sanitari ...