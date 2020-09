Coronavirus, il Senato si ferma per la positività di due parlamentari (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - Si fermano oggi i lavori del Senato . In particolare, revocate le convocazioni di tutte le commissioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato prevista alle 12 e il Consiglio di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - Sino oggi i lavori del. In particolare, revocate le convocazioni di tutte le commissioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità delprevista alle 12 e il Consiglio di ...

SenatoStampa : Proroga emergenza #Covid_19. Adesso in Aula discussione generale #QuestioneFiducia su approvazione ddl conversione… - paolovarsi1 : RT @valy_s: #COVID19 2 senatori del gruppo #m5S #Senato sono risultati positivi al coronavirus e tutto Palazzo Madama si ferma. https://t… - Agenzia_Italia : Due senatori M5s positivi, il Senato 'chiude' per Covid - Marco_Abatecola : Praticamente si é passati da fermare il campionato a fermare il Senato #coronavirus - fisco24_info : Due senatori M5s positivi, il Senato 'chiude' per Covid: AGI - Scatta l'allarme coronavirus a palazzo Madama. La n… -