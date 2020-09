Coronavirus | il Napoli comunica l’esito dei tamponi Domani nuovi test

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Primo sospiro di sollievo in casadopo la notizia dei casi di positività del Genoa. La squadra azzurra si è sottoposta in tempo zero ae mercoledì pomeriggio sono arrivati i tanto attesi esiti., ARRIVA L'ESITO DEIcaption id="attachment 988841" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionLa società di Aurelio De Laurentiis hato tramite Twitter l'esito deidi squadra: "Sono tutti negativi ieffettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimisaranno effettuatipomeriggio al Training Center". Primo sospiro di sollievo in attesa del secondo. L'esito sarà fondamentale per capire ...