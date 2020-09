Coronavirus, il caso Lazio: è la Regione con più persone ricoverate. Reparti quasi pieni e lo Spallanzani riapre il “bunker” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreTorna la paura degli ospedali pieni. I numeri, per fortuna, non sono quelli di marzo e la situazione, al momento, sembra essere sotto controllo. Il problema è che, con il rialzo dei casi di Coronavirus, aumenta anche la necessità di avere più posti letto, soprattutto in terapia intensiva. Tra le regioni più colpite c’è il Lazio: ieri l’unità di crisi ha varato un documento che, come anticipa Il Fatto Quotidiano, prevede il ritorno a 1.127 posti letto in tutta la Regione, +30% rispetto a quelli mantenuti in estate. Più posti letto Previsto, dunque, un incremento dei posti letto nei tre hub romani Spallanzani, Umberto I e Gemelli ma anche la riapertura dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreTorna la paura degli ospedali. I numeri, per fortuna, non sono quelli di marzo e la situazione, al momento, sembra essere sotto controllo. Il problema è che, con il rialzo dei casi di, aumenta anche la necessità di avere più posti letto, soprattutto in terapia intensiva. Tra le regioni più colpite c’è il: ieri l’unità di crisi ha varato un documento che, come anticipa Il Fatto Quotidiano, prevede il ritorno a 1.127 posti letto in tutta la, +30% rispetto a quelli mantenuti in estate. Più posti letto Previsto, dunque, un incremento dei posti letto nei tre hub romani, Umberto I e Gemelli ma anche la riapertura dei ...

