Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.851 contagi e 19 morti. Ancora in Campania il maggior numero di nuovi casi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 1.851 (ieri erano 1.648) i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 105.564 tamponi, e 19 (ieri erano 24) i decessi che portano il totale delle vittime in Italia a 35.894. Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 227.704 (+1.198), mentre gli attuali positivi sono 51.263 (+633). Ad oggi sono 3.047 (-1) i ricoverati con sintomi, di questi 280 (+9) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 47.936 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi è la Campania (287), seguita da Lazio (210), Lombardia (201), Piemonte e Sicilia (170). L'articolo LA NOTIZIA.

