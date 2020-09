Coronavirus | il bollettino | 1 851 nuovi contagi su 105 564 tamponi | 19 i morti

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.851, rilevati sulla base di 105.564 tamponi effettuati. Sono 19 le vittime. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza e' di 35.894. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.198. Sono invece 280 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.