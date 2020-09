Coronavirus | il bilancio da non dimenticare | in Africa quasi 36mila morti

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Seppur con un tasso di recupero dell’80%, l’deve fare i conti con le conseguenze del: sono 35.954 le persone decedute da aprile ad oggi Sono numeri tremendi ma troppo spesso offuscati dai bilanci dei Paesi più ricchi, quelli che arrivano dall’per l’emergenza. Stando all’ultimo aggiornamento fornito dall’Centres for Disease Control … L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio

Sono 696 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 63 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di mercoledì 30 settemb ...Due senatori del M5S sono risultati positivi al Coronavirus. Il Senato sospende tutti i lavori, in attesa dell'esito dei tamponi di tutti gli altri membri.