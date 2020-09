Coronavirus | il 38% dei professionisti ha chiesto i bonus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi anni le Casse di Previdenza hanno dovuto far fronte alla crisi che ha colpito di liberie che la pandemia Covid 19 ha aggravato. Lo hanno fatto dando vita, come sottolinea la Vice presidente AdEPP – Associazione degli enti previdenziali privati – e responsabile del Welfare Tiziana Stallone “ad un welfare integrato che pur rimanendo ritagliato in maniera sartoriale sulle platee delle singole Casse che differiscono per demografia e genere, si muove su direzioni comuni”. AdEPP ha presentato oggi il primo rapporto Welfare che, spiega Tiziana Stallone, nasce dalla necessità di un confronto del sistema Casse sulla vorticosa e rapida trasformazione del nostro welfare da puramente assistenziale a proattivo e dinamico per il sostegno ai redditi e alla professione in seguito ai mutamenti del ...