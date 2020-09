Coronavirus, Francia sull'orlo di un nuovo lockdown: Parigi, Lione e Lille verso la 'massima allerta' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parigi, Lione e Lille si stanno avvicinando alla soglia di allerta 'massima' per la diffusione del Coronavirus. Il tasso di incidenza nelle tre città ha superato la soglia di 250 nuovi casi per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020)si stanno avvicinando alla soglia di' per la diffusione del. Il tasso di incidenza nelle tre città ha superato la soglia di 250 nuovi casi per ...

repubblica : Coronavirus, la sola New York ha più vittime di Spagna e Francia. Allarme per l'Argentina [aggiornamento delle 06:3… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Francia sull'orlo di un nuovo lockdown: Parigi, Lione e Lille verso la 'massima allerta' #CORONAVIRUS… - fattoquotidiano : Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti - BCarazzolo : RT @fanpage: In Francia Parigi, Lione e Lille verso “allerta massima” per la diffusione del Coronavirus - flavia_baldi79 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Francia sull'orlo di un nuovo lockdown: Parigi, Lione e Lille verso la 'massima allerta' #CORONAVIRUS ht… -