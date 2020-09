Coronavirus: Francia, oltre 12.000 casi da ieri (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI, 30 SET - Torna a salire oltre quota 12.000 al giorno il numero dei nuovi positivi in 24 ore in Francia, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI, 30 SET - Torna a salirequota 12.000 al giorno il numero dei nuovi positivi in 24 ore in, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 ...

