Coronavirus, emergenza infinita per il Governo: andremo avanti fino al prossimo anno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo Stato di emergenza dovrebbe terminare tra due settimane. Ma a Palazzo Chigi si mormora di un’altra proroga fino al 2021. Secondo il Decreto emanato da Palazzo Chigi a gennaio, lo Stato di emergenza sarebbe dovuto terminare il 31 luglio 2020. Ma il Governo ha ritenuto opportuno prorogarlo fino al 15 ottobre per dare … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo Stato didovrebbe terminare tra due settimane. Ma a Palazzo Chigi si mormora di un’altra prorogaal 2021. Secondo il Decreto emanato da Palazzo Chigi a gennaio, lo Stato disarebbe dovuto terminare il 31 luglio 2020. Ma ilha ritenuto opportuno prorogarloal 15 ottobre per dare … L'articolo proviene da leggilo.org.

Come ben sappiamo infatti, a causa dell’epidemia di Coronavirus e del conseguente ... del virus nel periodo più acuto dell’emergenza, ovvero nei mesi di marzo e di aprile.

Coronavirus: Ad Gilead, 'politiche sanitarie scaleranno gerarchia priorità'

L'emergenza Covid-19 ci ha fatto capire che questo trend dovrà essere assolutamente rovesciato, con una visione a lungo termine, e non solo in chiave di fondi per la sanità, sia essa mirata alla ...

